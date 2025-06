Peter Stiekema

ie wind zaait zal storm oogsten. Dit oude spreekwoord kwam in mij op, toen Donald Trump met veel vertoon van macht tweeduizend leden van de National Guard en honderden mariniers naar Los Angeles stuurde om daar in het begin vredige demonstraties tegen de immigratiedienst ICE te onderdrukken. Die was in de Californische stad razzia’s begonnen tegen alles wat van Latijnse komaf of gewoon zwart is, zonder verder aanziens des persoons. En een dergelijk machtsvertoon roept natuurlijk reacties van geweld op, waar niemand op zit te wachten. Zeker de burgemeester van Los Angeles, Karen Bass niet, laat staan de gouverneur van de staat, Gavin Newson, die een rechtsgang overweegt.

De Belgische krant De Standaard bracht in de dinsdageditie een spotprent, waarop een drietal mensen van Arabische komaf de zaak besprak. Eén van hen zei dat de VS nu hun eigen land waren binnengevallen waarop de anderen antwoordden: ‘We hadden het kunnen zien aankomen’.

Inderdaad we hadden het kunnen zien aankomen van deze president die van het geheel een duister machtsspelletje maakt. Maar nu oogst hij storm omdat in veel meer steden binnen de VS het tot demonstraties komt en wellicht wordt het nog erger. De bedoeling van Trump is immers dat ICE iedere dag 3.000 aanhoudingen verricht. In totaal moeten miljoenen illegalen zo snel mogelijk het land worden uitgezet. Wie al die banen en baantjes van die illegalen nu moeten gaan vervullen vermeldt het verhaal niet.

Even terug naar Nederland dat nu lange tijd zonder regering zal komen te zitten. Dilan Yesilgöz, de partijleider van de VVD heeft de PVV eindelijk in de ban gedaan. Maar bij peilingen van deze week blijkt dat de PVV-kiezer Wilders nog lang niet in de steek laat. Sterker nog de partij klimt in de peilingen van 28 naar 33 zetels terwijl de VVD en ook GroenLinks/PvdA aan zetelverlies leiden. Oké, het zijn slechts peilingen maar het geeft wel te denken. Kennelijk is Wilders erin geslaagd zijn kiezers de indruk te geven dat de breuk de schuld is van VVD, BBB en NSC. Zelf heb ik het idee dat veel potentiële kiezers de partijleiders van VVD, de ijdele Yesilgöz, en die van GroenLinks/PvdA., de beroepsdrammer Frans Timmermans, niet lusten. Misschien zou het verstandig zijn als beide partijen naar nieuwe lijsttrekkers op zoek gaan want anders zie ik het somber in. Maar eerlijk gezegd merk ik in beide partijen heel weinig politiek talent op, die in staat zijn het stemmenverlies te keren.