Peter Stiekema

eglopers zijn doodlopers. Dat geldt zeker voor Geert Wilders van de PVV. Voor de tweede keer liet hij een kabinet sneuvelen. Dat gebeurde voor het eerst in 2012 toen hij stopte met het gedogen van het eerste (minderheids)kabinet van Mark Rutte. Nu flikt hij hetzelfde door uit de regering met NSC, VVD en BBB te stappen. Hopelijk krijgt hij daar bij de verkiezingen op 28 oktober de rekening voor gepresenteerd.

Het verstandigste lijkt me nu dat politiek Den Haag een cordon sanitaire opwerpt rond de partij van Geert Wilders. Met deze wegloper kun je immers niet samenwerken. Het is dan ook hoogst merkwaardig dat de VVD, bij monde van fractieleider Dilan Yesilgöz, tijdens het debat in de Tweede Kamer (voorlopig) nog weigerde om de PVV in de ban te doen. Zij gaf echter wel aan om zeker niet met PVDA/GroenLinks onder leiding van Frans Timmermans een nieuw kabinet te willen vormen. Kennelijk ligt de linkse Timmermans haar nog zwaarder op de maag dan de onbetrouwbare Wilders.

Ondertussen zit Nederland in een andere maag met een zwak kabinet met zwakke ministers. Het eerste en laatste jaar van hun bestaan is er nagenoeg niets opgelost of geregeld terwijl er toch een en ander te doen was aan de puinhopen van vier kabinetten Rutte. Toch zullen zij voor september een nieuwe begroting en de Miljardennota moeten voorbereiden en een Troonrede waarin toch iets van plannen moeten worden verzonnen. Nu de PVV-bewindslieden het kabinet hebben verlaten zal er gezocht dienen te worden naar nieuwe ministers en staatssecretarissen van VVD, NSC en BBB voor de vrijkomende posten. Belangstelling zal er bij die partijen wel bestaan, maar om weer een verzameling nieuwe minkukels op belangrijke posten te plaatsen lijkt me niet verstandig. Want talent is bij NSC en BBB ver te zoeken. Bovendien houden beide partijen na de verkiezingen van 28 oktober praktisch op te bestaan als we de peilingen mogen geloven. Daarnaast zullen er momenteel, maar ook na de verkiezingen, enorme sommen aan wachtgelden dienen te worden betaald aan ex-bewindslieden, zodat de belastingbetaler nog eens extra de dupe is.

Intussen heeft Het Witte Huis afgelopen woensdag impliciet zijn steun uitgesproken voor Geert Wilders na de val van de Nederlandse regering. Volgens de Amerikanen worden Nederland en andere Europese landen geconfronteerd met “ernstige bedreigingen” als gevolg van immigratie. ”President Donald Trump steunt leiders die hun soevereiniteit en nationale identiteit beschermen”, verklaarde een functionaris van het Witte Huis, in een reactie op Wilders’ terugtrekking uit de wankele coalitie na ruzie over het immigratiebeleid. Trump zal eind juni Den Haag bezoeken om de NAVO-top bij te wonen. Hij sprak eerder al zijn steun uit voor de Duitse radicaal-rechtse partij afd. en voor de Hongaarse leider Orban. Dikke kans dat hij dan ook met Geert Wilders op de foto gaat of zou zijn vriend Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, hem daarvan kunnen weerhouden?. Ik denk het niet, eigenlijk.