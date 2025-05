Een mogelijke fusie van de gemeenten Best en Oirschot (de bebouwde kommen liggen slechts 4 kilometer van elkaar) is een stapje dichterbij gekomen, nu beide colleges van B en W hebben uitgesproken dat ze dit samengaan beschouwen als ‘kansrijk voor inwoners en ondernemers’. De dagelijkse besturen hebben dit geuit op de gemeentelijke websites. (Best–Oirschot).

<-De gemeentewapens van Oirschot (links) en Best. Dat van Best wordt nauwelijks meer gebruikt. In plaasts daarvan past men een modern logo toe.

<-De gemeentewapens van Oirschot (links) en Best.

We ontlenen aan de Bestse website: ‘Zelfstandig blijven is – op termijn – voor beide gemeenten onhoudbaar of onwenselijk. Dit concludeerde bureau & Van de Laar al in 2023 voor Oirschot en bureau BMC in 2024 voor Best. Uit de nu uitgevoerde onderzoeken blijkt dat een fusie tussen beide gemeenten kansen biedt, waarbij geen onoverkomelijke risico’s naar voren zijn gekomen.’

In de kern zien beide colleges 3 kansen in een fusie:

1. Best en Oirschot vormen samen met ruim 50.000 inwoners, na Eindhoven en Helmond, de 3e gemeente van de Brainportregio. Als fusiegemeente neemt de invloed in deze economisch sterke regio toe. Dat is belangrijk, omdat veel onderwerpen op regionaal niveau behandeld worden. Denk aan verkeer en vervoer, woningbouw en de beschikbaarheid van elektriciteit. Dit zijn onderwerpen die inwoners van Best en Oirschot elke dag raken.

2. De economische ontwikkeling in deze regio zorgt ervoor dat het aantal inwoners van Best en Oirschot toeneemt. Deze groei brengt grote uitdagingen met zich mee. Meer inwoners betekent meer vergunningaanvragen, woningbouw, paspoorten, toezicht en handhaving, een grotere zorgvraag, druk op de bereikbaarheid van dorpen en wijken en meer behoefte aan voorzieningen, zoals scholen, sport en cultuur. Een sterke fusiegemeente – met meer medewerkers en een stevigere begroting – kan beter voldoen aan deze toenemende behoeften. Zo versterken we de leefbaarheid in de wijken en dorpen en behouden we het unieke eigen karakter van deze plekken.

3. Het samenvoegen van beide organisaties zorgt voor een sterke ambtelijke organisatie. Taken worden niet langer door één medewerker uitgevoerd, waardoor de organisatie minder gevoelig is voor verlof, verloop en ziekte. Ook is de organisatie minder afhankelijk van inhuurkrachten. Door te fuseren ontstaat een aantrekkelijkere werkgever, waar het binden, boeien en ontwikkelen van medewerkers belangrijk is.

Inwoners

De inwoners krijgen nog uitgebreid gelegenheid op de fusieplannen te reageren, voor zover ze dat al niet hebben gedaan. In de gemeente Oirschot vulden 791 inwoners een onlinevragenlijst in. In de gemeente Best deden 949 inwoners dit. Daarnaast deelden inwoners hun zorgen en wensen tijdens bijeenkomsten en op de weekmarkten. Inwoners zien duidelijke kansen in een fusie. Ze verwachten dat de organisatie sterker wordt, de dienstverlening verbetert en dat de gemeente meer invloed krijgt op grote opgaven, zoals woningbouw. Ook verwachten inwoners dat voorzieningen behouden blijven of zelfs beter worden. Tegelijkertijd maken inwoners zich ook zorgen over een grotere gemeente. Ze vragen zich af of het dorpsgevoel blijft bestaan en of de dienstverlening dichtbij en toegankelijk blijft. Ze willen een eerlijke verdeling van invloed tussen de kernen en wijken en maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor hun woonlasten.

Er zijn nog drie raadsbesluiten nodig voor een fusie definitief is. Beide gemeenteraden beslissen op 1 juli over de volgende stap. Meer details zijn te vernemen via de in de aanhef van dit bericht genoemde websites (links).