Peter Stiekema

onald Trump is ontzettend trots. Hij steekt en blaast dan ook vaak de lofTrumpet voor zichzelf en zijn bende van vier of vijf oligarchen. We kunnen ook niet ontkennen dat hij in minder dan honderd dagen als president fantastische resultaten heeft bereikt. Hij is er immers in geslaagd de wereldeconomie om zeep te helpen en in een heel korte tijd de VS te veranderen van een min of meer democratisch land in een schurkenstaat in wording.

De VS zijn alleen te vergelijken met Rusland, Noord-Korea, China, Iran, Cuba en vooruit, de eerlijkheid dient ons dat te stellen, Israël, dat alle omliggende gebieden terroriseert dan wel uitroeit: Gaza, de westelijke Jordaanoever, Libanon, delen van Syrië, en af en toe ook nog Iran bombardeert.

De Amerikaanse president en zijn bende hebben ook al laten weten Canada en Groenland te willen inlijven, desnoods met geweld en Gaza te laten ombouwen tot een gigantisch Vakantieoord aan de Middellandse Zee, (Trumpcity, when you go to Trumpy, the holidays for ever, hahaha. Vrij naar Tommy van The Who). Maar dan zonder de Palestijnse bevolking die naar elders (Jordanië en Egypte) moet worden getransporteerd of anderszins dient te verdwijnen.

Daar is Israël inmiddels volop mee bezig met wetenschap van de VS uiteraard en tienduizenden doden tot gevolg. Verzoeken van Nederlandse politieke partijen en organisaties die de menselijkheid hoog in het vaandel hebben staan, denken dan ook terecht dat Nederland een hardere houding tegen Israël moet aannemen, maar vinden bij de vaderlandse premier Schoof niet echt een willig oor. Alleen de minister van Buitenlandse Zaken, Veldkamp, heeft laatst de Israëlische ambassadeur ontboden. Zal wel een goed gesprek geweest zijn. Mag natuurlijk niet van de echte baas, Geert Wilders, vriendje van Netanyahu, Marine Le Pen, Trump, Poetin, Oban en andere dubieuze politici.

Maar van de door Donald beloofde beëindiging van de oorlog in Oekraïne in recordtijd is niet veel terecht gekomen. Ook over het bombarderen van Iran, als ze niet stoppen met de kernwapenrace hoor je niet veel meer. Iran is immers een belangrijke leverancier van drones aan Rusland, dus wat zou Poetin niet vinden van een dergelijke actie van vriendje Trump. En ook over de aanwezigheid van Noord-Koreaanse soldaten aan het front in Oekraïne hoor je hem niet. Of Is die idioot van een Oen nu ook al een vriendje van Trump.

Nee, leuker is de wereld er niet op geworden in de eerste honderd dagen van het bewind van Donald. Dat hij die lofTrumpet maar eens steekt op een plek waar de zon nooit schijnt.