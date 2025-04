Peter Stiekema

adej Pogacar is de allerbeste wielrenner van het moment, op korte afstand gevolgd door Mathieu van der Poel. Zij verdeelden het klassieke voorseizoen onder elkaar, met iets meer overwinningen voor Tadej. Hij heeft nu negen monumenten (van het klassieke wielerseizoen) gewonnen en Van der Poel acht.

Tadej (ik mag hem zo noemen, maar hij kent me niet) negen. Maar Van der Poel is 30 jaar en de Sloveen pas 26. Bovendien is hij een veel betere klimmer dan Van der Poel en heeft dus in de grote rondes geen kind aan Mathieu. Daarentegen is Van der Poel al weer acht keer cyclocrosskampioen bij de profs (of was het nog pas zeven keer?) en bovendien ook nog wereldkampioen gravel.

Maar genoeg over deze twee kampioenen. Van der Poel staat in alle wieleronderdelen in Nederland op eenzame hoogte. Er is geen opvolging en zonder Mathieu stelt het vaderlandse wielrennen geen bal meer voor. Maar er is hoop. Ik noem u een naam, Tibor del Grosso, Hij lijkt een grote belofte te zijn. Maandag 28 april won hij zijn eerste professionele wedstrijd, een etappe in de ronde van Turkije, waarin hij het hele peloton in een sprint omhoog gemakkelijk versloeg. Tibor is 22 en werd afgelopen voorjaar nog wereldkampioen cyclocross bij de 23-jarigen. En dat ging met speels gemak. Hij maakte ook al een paar goed uitslagen in de Ronde van het Baskenland voor profs. We mogen als wielerliefhebbers dus nog hopen.

De Belgen zijn echter een beetje wanhopig. Hun favoriete renners, Wout van Aert en Remco Evenepoel slaagden er immers niet in een grote zege te behalen. Wel versloeg Remco Wout in de Brabantse Pijl en haalde hij een ere-plaats in de Amstel Gold Race. In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik kon hij geen gensters slaan (wielerjargon voor geen deuk in een pakje boter rijden). Natuurlijk zijn er excuses. Van Aert en Evenepoel zijn vorig jaar ernstig gevallen met zware verwondingen en hadden (en hebben) sommigen veel moeite om de gevolgen van die valpartijen te overwinnen.

Wat mij daarbij wel opvalt is dat Evenepoel reclame maakt, op de Vlaamse TV dan wel, voor een of ander pizza-restaurant. Hij laat zich de pizza’s zo te zien goed smaken, de vette kaas kruipt langs zijn mond omlaag. Ik heb ook het idee dat hij een beetje te dik staat. Ja, wat wil je met al die pizza’s.

Voor het andere Belgische talent Thibo Nijs (inderdaad, zoon van) dreigt nu eenzelfde gevaar. Hij maakt reclame voor Lidl, de ploeg van de voedselgigant waar hij nu, met succes, voor rijdt. Zijn schoonmamma zet hem dagelijks dat voedsel van Lidl voor. Veel zo te zien. Oeioei, als dat maar goed gaat.