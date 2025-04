De eerste ontmoeting tussen Benedictus XVI en kardinaal Bergoglio (de latere paus Franciscus) in de tuinen van het zomerverblijf Castel Gandolfo loopt uit op een twistgesprek. Beeld uit de film The two popes, op Netflix te zien.

Wellicht is de dood van paus Franciscus aanleiding, de Britse film The Two Popes op Netflix (noig eens) te zien.

De crisis in de Rooms-Katholieke Kerk (misbruik, vastgeroeste opvattingen over het celibaat, de positie van de vrouw, homoseksualiteit) krijgt op een buitengewoon indringende manier gestalte in de Britse film The Two Popes van de Braziliaanse regisseur Fernando Meirelles.

In 2019 schreef ik er dit over: The Two Popes