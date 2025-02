Peter Stiekema

rsula Von der Leyen wil Oekraïne snel lid van de NAVO maken, daarbij gesteund door onder meer de Nederlandse Defensieminister, Onbenul Brekelmans.

Indien zulks het geval zou zijn, zou dat betekenen dat we rechtstreeks in oorlog komen met Rusland. We zijn immers verplicht militairen te sturen om Oekraïne te helpen. Daar kan alleen maar verder gedonder uit voortkomen. Een nieuwe wereldoorlog bij voorbeeld.

Je moet er dan ernstig rekening mee houden dat Rusland met raketten en drones wraak zal nemen en de havens van Rotterdam en Antwerpen plat zal bombarderen. Om te beginnen. Noch Nederland noch België is in staat zich daartegen fatsoenlijk te verdedigen. België heeft geen luchtverdedigingssystemen en die van Nederland staan vrijwel allemaal in Oekraïne zelf.

We zullen moeten beseffen dat Trump en Poetin het op een akkoordje gooien om zich meester te kunnen maken van de zeldzame metalen, als lithium en titanium die in zowel het westen van Oekraïne als in het bezette Donbass gebied en de Krim veel voor schijnen te komen. Trump heeft Zelensky al laten weten dat de VS voor een waarde van ongeveer 500 miljard euro van die metalen wil ‘oogsten’, als betaling voor Amerikaanse wapenleveranties de voorbije jaren. Die grondstoffendeal moet Oekraïne een soort van beschermend Amerikaans schild opleveren totdat het land is leeggeroofd. Dan kan Poetin er zijn gang gaan. Trump heeft immers al gezegd dat hij niet uitsluit dat Oekraïne in de nabije toekomst weer Russisch zal worden.

De wereld wordt geregeerd door misdadige idioten, we zullen er mee moeten leren leven. En het worden er steeds meer, in almaar meer landen.

Voor een EU-lidmaatschap geldt uiteraard hetzelfde. Maak het land geen lid. Poetin zal dat nooit accepteren, evenmin als hij het lidmaatschap van de NAVO zal slikken bij de eventuele vredesonderhandelingen. Inmiddels zien we Mark Rutte niet zo vaak meer naar Kiev vliegen. Het zal hem inmiddels duidelijk zijn geworden dat hij als secretaris-generaal van de NAVO maar een heel klein rolletje in dit drama heeft.

Voorpagina hhBest