In Best geldt geen vuurwerkverbod, in tegenstelling tot bij voorbeeld Eindhoven en Tilburg. Wel geeft de gemeente op haar website ‘aanwijzingen’ en tips voor de komende jaarwisseling.

Zo vraagt het gemeentebestuur, geen vuurwerk af te steken op of nabij de volgende locaties:

Verzorgingstehuizen

Opvanglocaties voor Oekraïners

Kinderboerderij Wilhelminadorp

Best Zoo

Natuurgebied bij Joe Mann en het Boshuys

Prinses Irenetunnel

En ‘als er iets gebeurt’?

Vuurwerkschade aan huis of tuin: Probeer de schade zelf tijdelijk te herstellen. Neem zo nodig contact op met je verzekering.

Schade aan meubilair in de openbare ruimte: Meld schade, zoals een kapotte prullenbak of abri, bij de gemeente. Meld dit via Fixi (Deze link gaat naar een externe website) of bel 14 0499.

Kleine brand buiten in een vrije omgeving: Bel 0900-0904 (geen spoed, maar wel brandweer nodig). Bijvoorbeeld bij brand in een vrijstaande prullenbak.

Overlast door vuurwerk, veroorzakers bekend: Meld dit bij de politie via politie.nl/vuurwerk of bel 0900-8844 (geen spoed, wel politie).

Brand, direct levensgevaar of twijfel: Bel altijd 112. De meldkamer stuurt de juiste hulpdiensten.

Lees hier het volledige bericht op de gemeentelijke website.