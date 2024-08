Mark Traa, een communicatie-adviseur die over geschiedenis schrijft en Delpher graag afstruint op oude kranten-publikaties, vond dit bericht uit 1938 over de Ginnekense ‘zedenpolitie’ en plaatste het op X.

In het dorp Ginneken (in 1943 geannexeerd door Breda) was zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog een vrouw in een (lange) broek niet ‘normaal’. Maar omstreeks die tijd verschenen er Hollandse meiden in shorts en die werden door de pastoor de kerk uitgezet. Ze hadden hem meegedeeld dat ze ‘breed van opvatting’ waren, maar de pastoor had daarop gezegd: ‘kan zijn, maar ge zijt te kort aan textiel’.