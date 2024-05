n Nederland zijn de verkiezingen van de leden van het Europarlement op donderdag 6 juni. Nooit op zondag, volgens een oeroud (calvinistisch) principe. In tegenstelling tot bijvoorbeeld België, waar het electoraat (wettelijk verplicht) op 9 juni zal opdraven. Daar valt de EU-verkiezing trouwens samen met landelijke en zelfs gewestelijke verkiezingen. Helemaal fout, begrijp ik uit het boek Wij zijn Europa van Reinier van Lanschot. Die erkent daarin dat er van alles mankeert aan de EU, vooral democratisch, maar toont ook aan dat het Verenigd Europa uiteindelijk onmisbaar zal zijn en voegt suggesties toe voor verbetering.

Van Lanschot (34) is de Nederlandse lijsttrekker van de enige Europese partij, Volt, maar zijn boek (223 bladzijden) is allesbehalve een verkiezingspamflet; integendeel hij houdt zichzelf in zijn beschrijving van het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomstverwachtingen aangaande Europa redelijk op de achtergrond.

Contra nationalisme

Het is een bijzonder helder, dus voor iedereen uiterst leesbaar boek. Tegenover de Europese eenheid staat volgens de schrijver het nationalisme, dat ons in de loop der eeuwen alleen maar ellende (oorlogen!) heeft gebracht. Dit gegeven is uiterst actueel, gezien de gedragingen van sommige Europese lidmaten (bv Hongarije) en de ideeën waarmee een aantal partijen in diverse landen de samenwerking willen doordringen. En die in wezen eerder anti-Europa zijn dan bevorderend voor de toekomst van het werelddeel, dat steeds duidelijker z’n eigen boontjes moet doppen, los van de Verenigde Staten.

Volgens Reinier van Lanschot staat de noodzaak tot algehele integratie buiten kijf. Democratisering van de unie, volledige zeggenschap van het parlement dient daarbij wel voorop te staan.

