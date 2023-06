Zij is een en al armen en benen

Zij is een en al vingers en tenen

En af en toe slaat ze in ene

Al dat prachtige spul om me hene en

Dan ben ik in ene degene

Die in ene geheel is verdwenen

Tussen een en al arm en been

Tussen een en al vinger en teen

Meer op DeLiedjeskrant — Voorpagina hhBest