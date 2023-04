Peter Stiekema

k dacht even dat ik gek geworden was, toen ik vanmorgen het bericht hoorde en later ook las, dat D66 wil dat de btw op menselijk sperma omlaag gaat naar 9 procent. Dat moest toch een verlate 1-aprilgrap zijn, veronderstelde ik. Maar niks hoor, D66 is heel serieus. Met de belastingverlaging moet het voor ouders met een kinderwens betaalbaarder worden om een kind te krijgen met behulp van donorzaad.

Ik ben bewust geen ouder, heb dat derhalve ook nooit willen worden, maar ik wist niet dat de overheid btw vroeg voor menselijk zaad. Ik ben nu dan ook bang dat ik een naheffing krijg van de belastingdienst voor al dat zaad, dat ik onbewust of bewust heb verspild. Alsnog aangeven in box3?

D66 is een van de partijen die een verlaging van de btw op voedsel en brandstoffen wegstemde. En dan nu wel een lagere btw op zaad? Die kinderen die straks geboren worden zullen toch echt moeten eten van dat dure voedsel, waar geloof ik, 21 procent btw op moet worden betaald. Veel inwoners van ons land hebben al niet veel te lachen om de steeds hogere prijzen, waar ze mee worden geconfronteerd. Varkens en koeien zijn er teveel, respectievelijk 11,3 miljoen en 3,8 miljoen. Momenteel zijn we al met 18 miljoen mensen, het meest schadelijke dier, veroorzaker van veel fijn stof, stikstof en CO2. Dus maak er nog maar wat bij, met behulp van het goedkope sperma van D66.

Behandelingen voor kunstmatige bevruchting vormen voor wensouders financieel gezien een flinke dobber. Het gaat in totaal vaak om enkele duizenden euro’s, waarbij een rietje sperma alleen al enkele honderden euro’s schijnt te kosten.

Een vroegere partijleider van D66, hij doet nu iets bij het Centraal Bureau Rijbewijzen (CBR) geloof ik, was ook nogal kwistig met zijn zaad, zowel binnen als buiten zijn huwelijk. Kan die her en der nog niet wat leveren bij kinderloze mensen, als dat dan zo nodig moet?

Initiatiefneemster van dit belachelijke plan, zeker als je het afzet tegen de hoge belasting op energie en voedsel, is D66-Kamerlid Wieke Paulusma. Nog weinig van gezien of gehoord, trouwens. Zij wil met haar idiote voorstel een deel van de financiële drempels wegnemen. Ik hoop dat dat voorstel wordt weggestemd door de overige Kamerleden. Het vee is er teveel aan, en mensen zijn er volgens mij in Nederland al meer dan genoeg. En zo kan het gebeuren dat D66 zich verslikt in het eigen spermaplan. Dat is een forse tegenvaller dus. Even flink slikken lijkt zeker de boodschap.

