Peter Stiekema

ederland gaat samen met Duitsland en Denemarken ongeveer 180 Leopard 1-tanks aan Oekraïne leveren. Eerder was sprake van 100 tanks van dat type, maar het blijken er nu toch echt 180 te zijn. Het gaat hierbij om nog te reviseren exemplaren van het type A-5 (foto), die nog ergens bij de Duitse Defensie-industrie, met name Rheinmetal, in de mottenballen staan. En dat staan ze daar al heel erg lang, een jaar of 25, als ik het goed begrijp.

Voordat deze bejaarde tanks gevechtsklaar zijn, gaat nog wel even duren. Minister Ollongren van Defensie verwacht de eerste gereviseerde en gemoderniseerde exemplaren van de Leopard-1 tegen de zomer te kunnen leveren, waarna de rest volgt tot pakweg eind 2023/begin 2024.

De vraag of dat dan niet veel te laat is, lijkt me gerechtvaardigd. Immers, de Russen staan op het punt een nieuw offensief te lanceren, of zijn daar al mee begonnen. Ze gooien een grote hoeveelheid militairen, ook wel bekend als kanonnenvlees, in de strijd, met aanzienlijk beter en nieuwer materieel. Wie denkt dat de Russen de afgelopen maanden stil hebben gezeten is niet goed wijs. Nu al hebben de Oekraïense militairen de grootste moeite om de Russen in de Oostelijke Donbas-regio tegen te houden. Er is een schrijnend tekort aan munitie, om van voldoende goed getrainde militairen maar te zwijgen.

De Leopard 1 is een tank van Duitse makelij, waarvan het eerste exemplaar bijna zestig jaar geleden, in 1965, werd gebouwd. De meeste landen die hem aanschaften, hebben de tank al lang geleden vervangen door een modernere, de Leopard-2.

Ook Nederland beschikte in het verleden over 486 Leopard 1-tanks, maar die zijn in de jaren 90, na de val van de Muur, verdwenen uit het arsenaal van de krijgsmacht en dus van het kazerneterrein in Oirschot. Ons land had inmiddels de veel modernere opvolger, de Leopard-2, aangeschaft en vervolgens veel te snel verkocht.

De levering van de Leopard 1-tanks staat overigens los van het plan om Oekraïne ook de modernere Leopard 2-tanks te geven. Daarover wordt nog gesproken in internationaal verband.

Nederland heeft op dit moment de beschikking over achttien Leopard 2-tanks, maar die worden geleaset van Duitsland. Het zou kunnen dat we die tanks naar Oekraïne sturen. Dan blijft de vraag hoe wij ons land nog moeten verdedigen als de Russen doorbreken en deze kant opkomen. Je weet maar nooit met die gekke Poetin. We hebben inmiddels al veel kostbaar materieel van onze eigen defensie naar Oekraïne gestuurd. Moeten we dan maar een school kwaadaardige haringen naar de Zwarte Zee sturen, mevrouw Ollongren? Of onze landmacht uitrusten met katapulten en voldoende Limburgs grind? Of gaan we hier de oude museum-Centuriontanks nog gevechtsklaar maken?

Voorpagina hhBest