De gemeente Boxtel wil onderzoeken of een herindeling wenselijk/mogelijk is, hetzij met Sint-Michielsgestel, hetzij met Best of Oirschot. Dit blijkt uit een artikel in onder meer Eindhovens Dagblad. Boxtel werkt al samen met Sint-Michielsgestel maar is daarover niet tevreden. Nadat wij dit bericht als reactie onder de aankondiging van de column Nieuwe Bezem (over herindeling rond Eindhoven) hadden geplaatst, reageerde oud-bestuurder Jan van Beerendonk afwijzend op dit idee en onder anderen Tom Lassing voelt met hem mee.

