Dat Corona nog niet voorbij is, blijkt uit informatie van een insider dat deze week drie leerkrachten van een basisschool in Best met een positieve test naar huis zijn gestuurd.

Ontwikkeling van de coronavirussen in de gemeente Best (per 1 januari 30612 inwoners) in 2022. We verwerken de wekelijkse informatie (op dinsdag) van het RIVM net als in 2020 en 2021 in een tabel. In de periode 7 – 20 september bedroeg het aantal besmettingsmeldingen 20 tegenover 13 in de periode 31 augustus – 13 september. Het aantal ziekenhuisopnames was in de laatste periode 0 en er was ook geen overlijden. Let op: de periodes overlappen elkaar. De cijfers zijn indicatief.

Klik voor de tabel op

Tot en met 28 december 2021 zijn volgens de tellingen van RIVM 46 Bestenaren aan coronavirussen overleden, van wie 24 in 2020.

