Ontwikkeling van de coronavirussen in de gemeente Best (per 1 januari 30612 inwoners) in 2022. We verwerken de wekelijkse informatie (op dinsdag) van het RIVM net als in 2020 en 2021 in een tabel. In de periode 27 juli – 9 augustus bedroeg het aantal besmettingsmeldingen 45 tegenover 72 in de periode 21 juli – 2 augustus. Het aantal ziekenhuisopnames was in de laatste periode 0 en er was ook geen overlijden. Let op: de periodes overlappen elkaar. Ook moeten we er nog eens op wijzen dat de cijfers indicatief zijn; er vinden ook met zelftests vastgestelde besmettingen plaats, waarvan artsen noch andere instanties weet hebben.

Tot en met 28 december 2021 zijn volgens de tellingen van RIVM 46 Bestenaren aan coronavirussen overleden, van wie 24 in 2020.

