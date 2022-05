Ontwikkeling van de coronavirussen in de gemeente Best (per 1 januari 30612 inwoners) in 2022. We verwerken de wekelijkse informatie (op dinsdag) van het RIVM net als in 2020 en 2021 in een tabel. In de periode 20 april – 3 mei bedroeg het aantal besmettingsmeldingen 38 tegenover 50 in de periode 19 – 26 apil. Het aantal ziekenhuisopnames was 0 en er was 1 overlijden.

Tot en met 28 december 2021 zijn volgens de tellingen van RIVM 46 Bestenaren aan coronavirussen overleden, van wie 24 in 2020.

