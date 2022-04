Ontwikkeling van de coronavirussen in de gemeente Best (per 1 januari 30612 inwoners) in 2022. We verwerken de wekelijkse informatie (op dinsdag) van het RIVM net als in 2020 en 2021 in een tabel. In de periode 29 maart – 5 april bedroeg het aantal besmettingsmeldingen 425 tegenover 611 in de periode 22 – 29 maart. Het aantal ziekenhuisopnames was 6 maar er is niemand overleden.

Tot en met 28 december 2021 zijn volgens de tellingen van RIVM 46 Bestenaren aan coronavirussen overleden, van wie 24 in 2020.

(Klik hier voor info van RIVM over vaccinatiegraad Best; 89% van 12 jaar en ouder is volledig ingeënt.)

