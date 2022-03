Ontwikkeling van de coronavirussen in de gemeente Best (per 1 januari 30612 inwoners) in 2022. We verwerken de wekelijkse informatie (op dinsdag) van het RIVM net als in 2020 en 2021 in een tabel. In de periode 2 – 15 maart bedroeg het aantal besmettingsmeldingen 2061 tegenover 1587 in de periode 23 februari – 8 maart. Dit is het hoogste besmettingsaantal ooit. Het aantal ziekenhuisopnames was 7 en er is niemand overleden. Het gaat dus nog helemaal niet goed sinds carnaval en allerlei versoepelingen. Het valt ons bij voorbeeld op, dat bij sommige supermarkten de ontsmettingsinstallatie niet meer functioneert.

Tot en met 28 december 2021 zijn volgens de tellingen van RIVM 46 Bestenaren aan coronavirussen overleden, van wie 24 in 2020.

(Klik hier voor info van RIVM over vaccinatiegraad Best; 89% van 12 jaar en ouder is volledig ingeënt.)

