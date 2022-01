Boekbespreking door Sante Brun

aar krijg je de ware revist wel mee naar de boekhandel: een nieuw boek met brieven van de volksschrijver van stad en land, ook nog vormgegeven zoals Oom Gerard het graag gezien zou hebben: uiteraard gebonden, zonder stofomslag maar wel in rood en roze linnen, geen opwindende plaatjes of zo, maar alleen de titel in rood en zwart (waarom niet ergens een accent in violet?).

Die titel: Gerard Reve, Zeer Fijne Boy, Brieven aan Jef R. (1986-1997)

Dat zijn niet de jaartallen van geboorte en sterven van Jef R., achter welke de voormalige tv-coryfee Jef Rademakers schuilgaat, want die leeft, in tegenstelling tot Gerard Reve zelf, nog altijd, en hij weet ook de weg: presentatie van het boek bij mederevist en succesvol presentator Matthijs van Nieuwkerk in diens veelbekeken programma op zaterdag is, net als in de jaren van DWDD, een perfecte opmaat voor een boek.

Het gaat om negentien brieven, plechtig genummerd met Romeinse cijfers. Ze gaan grotendeels over details etc. van de tv-programma’s over Reve die Rademakers maakte, afspraken over ontmoetingen, suggesties van Reve voor aanvullingen en weglatingen, waarbij Reve vooral suggesties deed die de ware revist in snikken zouden doen uitbarsten, maar die dodelijk zouden zijn voor de kwaliteit van de programma’s. Rademakers nam ze dan ook grotendeels niet over.

Je herkent veel aspecten die bekend zijn van eerdere brievenboeken, het superieure geoudehoer waar Reve beroemd om werd – ik herkende zelfs herhaaldelijk zinsneden uit eerdere brieven. Ook diens neurotische angst voor te laat komen of er niet goed genoeg uitzien treffen we hier weer aan, benevens zijn bangelijke vrees voor de toorn van zijn partner Matroos Vosch – die overigens wel toestemming gaf voor de publicatie.

De brieven beslaan 70 van de 109 pagina’s, Rademakers schrijft een uitvoerig stuk over het tot stand komen van genoemde tv-programma’s en twee mij onbekende auteurs laten hun licht nog eens schijnen op Gerard Reve, te weten Mathias Daneels en Christophe Vekeman. Veel nieuwe gewijde kaarsen steken zij daar eerlijk gezegd niet bij aan. Wel is er nog een plechtig Personenregister.

Niet veel nieuws onder de zon – of het moest zijn dat wij te weten komen dat Reve de dochters van Rademakers keihard leerde boeren, na het eten.

Het had een citaat uit De Avonden kunnen zijn.

Op het achterplat vinden we een citaat van Oom Gerard zelve: ‘Een boek van de heer Reve is nooit te duur. Het onderhavige brievenboek kost 20 euro. Of dat te duur is, daar denk ik nog over na. Het is eigenlijk ook geen boek van de heer Reve. Of er dan toch Gods Zegen op rust, wie weet.

