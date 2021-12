ls die ene gestreepte racewagen niet tegen de vangrail was gebotst, was Lewis Hamilton nu wereldkampioen F1 van 2021. Of de snelheid van zijn auto wel reglementair was zou misschien onderzocht kunnen worden – het lijkt me een makkie om wereldkampioen te worden als alle deelnemers een maximumsnelheid hebben van 300 km per uur en alleen degene die kampioen moet worden 320 km per uur mag.

Dat bedacht ik net toen ik las dat Mark Rutte gewoon landskampioen politiek wordt, gewoon omdat hij landskampioen politiek wordt.

