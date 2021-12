De Bestse Bibliotheek mag fuseren met met die van Eindhoven/Waalre. De gemeenteraad heeft daar vanavond, op voorstel van B e W, unaniem toe besloten en het benodigde krediet van 577.600 euro (voor onder meer achterstallig onderhoud en verbouwing) daarvoor uitgetrokken.

Eveneens unaniem nam de raad een amendement aan van de VVD, mede ondertekend door CDA en PvdA, dat aan het besluit toevoegt:

Het laten uitvoeren van twee evaluaties:

– na één jaar, over de realisatie van de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de integratie van Cultuurspoor Best en de Openbare Bibliotheek Eindhoven;

– na twee jaar, van de werking van de nieuwe Bibliotheek Best waarbij expliciet de mening van de gebruikers wordt gevraagd; en de uitkomsten van beide evaluaties aan de raad voor te leggen.

Een motie van D66 die het college verzoekt, de mogelijke huisvesting van de bieb in het nieuwe ‘gemeentehuis’ (over de naam later meer) te onderzoeken, alvorens de kredietaanvraag voor deze nieuwbouw aan de raad voor te leggen werd met 3 stemmen voor en 17 tegen verworpen.

In het nieuwe gebouw, waarin ook BestWijzer wordt gehuisvest, zou nog 250 m2 beschikbaar komen voor ‘nieuwe functies’, maar de raad wil nu nog niet vastleggen dat dat de bibliotheek wordt.

Nog deze week vindt met partner BestWijzer overleg plaats over de werktitel voor de nieuwbouw. BestOpen opperde Huis van Best, omdat gemeentehuis niet de vlag is die de lading dekt en onder de burgerij tot misverstanden leidt.

