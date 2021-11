Het aantal besmettingen met het Covid-virus was in de periode 10 – 23 november 2021 nog nooit eerder zo hoog: 356. Het laatste ‘record’ was dat van eind december 2020: 320. Er zijn 14 Bestenaren in het ziekenhuis opgenomen. Ook meer dan ooit in één periode. In 2021 waren de aantallen opnames en overlijdens tot dusver minimaal (zie de tabel verderop).

Ontwikkeling van het Covid 19 virus (Corona) in 2021 in Best (ca. 30.360 inwoners). We geven de cijfers van het RIVM weer in een tabel, zoals die in ons totaaloverzicht van 2020. Het RIVM publiceert de nieuwste gegevens steeds op dinsdag rond 15:00 uur. Om de situatie goed te beoordelen, vindt het rijksinstituut het wekelijks bekijken van de cijfers beter dan dagelijks. De periode loopt nu van 10 t/m 23 november. Het aantal positief getesten steeg vergeleken met de vorige periode: 239 ->356. Er waren 14 ziekenhuisopnames maar geen overlijdens. De cijfers over Best moeten als een indicatie worden beschouwd, want niet alles wordt direct aan het RIVM doorgegeven.

