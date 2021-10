Kijken in duurzaam gemaakte huizen in Best en praten met de bewoners/eigenaren. Dat kan op zaterdag 6 november. Een Duurzame Huizen Route. Om 12:30 uur organiseert initiatiefnemer Best Duurzaam een informatiebijeenkomst in de Lidwinakerk aan de Raadhuisstraat. Daarna begint de bezoekersronde. Aanmelden via bestduurzaam.nl Zie ook: Stap voor stap naar duurzaam Best

