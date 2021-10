De gemeente Best kreeg een vergunningaanvraag van Fair Stay Best OG B.V. voor het bouwen van logieseenheden met servicegebouw en aanleggen inrit/uitweg aan De Maas 6. Dit voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college staat op het standpunt dat de aangevraagde ontwikkeling zeer ongewenst is, zo deelt het mee op de gemeentelijke website.

‘De vergunningaanvraag is in behandeling genomen. Onderdeel hiervan is de beoordeling of de aanvraag in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De uitkomst van deze beoordeling is bepalend voor de procedure die hiervoor wettelijk is voorgeschreven. Deze beoordeling is nog niet afgerond.’

Meer hierover op gemeentebest.nl — Voorpagina hhBest