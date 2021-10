Janine van Niks & Van Alles droomt over wat ze allemaal kan worden.

Worden wat je wil. Dat is het thema van de Kinderboekenweek, die vandaag is begonnen en duurt tot en met 17 oktober. Een thema waar kinderen volop over kunnen dromen en fantaseren. Favoriete beroepen bij kinderen: werken bij de brandweer, de politie, bij de luchtmacht of misschien wat gewoner: in een kapsalon, winkel of in een verzorgingstehuis? Er ligt een wereld voor ze open. Daarover gaat ook de Theatervoorstelling Wat wil jij later worden? van Jeugdtheater Niks & Van Alles uit Oisterwijk op zaterdag 16 oktober (11:30 uur) in CultuurSpoor Best. We zien Janine van het Jeugdtheater die in haar pyjama al dromend haar slaapkamer doorwandelt en bedenkt wat ze allemaal kan worden.