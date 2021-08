an het nu even afgelopen zijn? Laat PvdA en GroenLinks rustig samen een delegatie samenstellen die gaat onderhandelen in de formatie, maar de voorwaarde is: als er geen wonder gebeurt – en dat wonder zou moeten zijn: CDA en VVD gaan mee met de linkse partijen op een aantal punten waar ze ook niet op terug kunnen komen of er ‘hun eigen interpretatie eraan geven’ – als dat wonder niet gebeurt, dan gewoon zeggen: zie je wel, het lukt niet, we doen niet meer mee.

