Peter Stiekema

Laren we eens terugblikken, tijdens deze tweede en laatste rustdag in de Tour de France, op de afgelopen twee weken. Op de eerste plaats missen we Mathieu van der Poel nu al, omdat die zich inmiddels voorbereidt op de Olympische Spelen. Onderdeel MTB. MTB? vraagt u. Ja dat is Mountainbiken. Op een ellendig fietsje met dikke banden berg op en berg af rijden, zonder dat er ergens asfalt te bekennen is. Terwijl hij in de Tour nog een etappe of vier had kunnen winnen. Ben al blij dat hij niet aan kunstfietsen meedoet of aan fietsvoetbal. 0f nog erger aan wielerwedstrijden op een eenwieler.

Toch hebben de Nederlanders, ook zonder Mathieu, het niet gek gedaan. Bouke Mollema won een lastige etappe in Katharengebied. Hij heeft een stijl van fietsen die te vergelijken is met die van de oude Vlaming Briek Schotte: alsof hij met een riek op een fiets is gesodemieterd. Maar effectief is het allemaal wel. Het werkwoord Mollemalen is voor zijn fietsstijl uitgevonden.

Ook goed is het werk van de Limburger Wout Poels. Hij was de laatste jaren wat weggedeemsterd maar in deze Tour wordt hij steeds beter. Hij heroverde zondag zelfs de Bolletjestrui (van de leider in het klimklassement). Een prijs die niet is te onderschatten. Zelf won ik ooit de Chocoladebolletjestrui, na het eten van een recordaantal chocoladebollen, maar dit slechts terzijde. Ook zwijgen wij gepast over de gouden frikandel, mij uitgereikt wegens betoonde leeuwenmoed in het restaurant (nou ja, zeg maar kantine) van het Limburgs Dagblad te Heerlen.

Ook in het algemeen klassement doen we het niet slecht. .Wilco Kelderman staat zesde, met uitzicht op meer. Maar meestal valt hij op de verkeerde momenten. (Wilco ligt weer in de kelder, man) . Maar hij heeft een bijna goddelijke stijl van fietsen,, vermoeidheid lijkt altijd ver weg te zijn, Hij zou, net als Mollema, doet, zijn duivels wat vaker moeten ontbinden.