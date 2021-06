Ook Best heeft sinds donderdag een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Mensen die moeite hebben met de digitale overheid kunnen voortaan in de Bibliotheek van CultuurSpoor terecht om geholpen te worden. Die ochtend werd het 200ste IDO geopend in Oegstgeest. Programmamanager Marian Rombouts, die in Best de kar trok, vermoedt dat Best dan vast de 201ste was.

Ingrid van Beek, directeur van CultuurSpoor Best gaf in haar openingsspeech aan dat één op de vijf Nederlanders moeite heeft met de steeds verdergaande digitalisering. Bijna alles gaat tegenwoordig via de computer, van het aanvragen van een rijbewijs tot de belastingaangifte. De medewerkers van CultuurSpoor hebben de afgelopen maanden in de moeilijke coronatijd digitaal cursussen gevolgd om zoveel mogelijk mensen die er alleen niet uitkomen verder op weg te kunnen helpen.

Op grond van de privacywet mag die hulp niet verder gaan dan het invullen van de DigiD. Komen mensen er dan nog niet uit, dan kunnen ze worden doorverwezen naar Bestwijzer. Of ze kunnen een workshop of cursus van SeniorWeb volgen bij CultuurSpoor. Die zijn vaak gratis of kosten weinig.

Het IDO in CultuurSpoor is dagelijks geopend tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

