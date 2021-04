e privacywetgeving zoals die door onder anderen de Politie wordt geïnterpreteerd, kan ingrijpende gevolgen hebben voor de nieuwsvoorziening. Ik vraag me af of een instantie als de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) dat wel in de gaten heeft.

Voordat ik een praktijkvoorbeeld geef: de politie in al haar geledingen is in het algemeen niet zuinig met het verstrekken van info op sociale media over, om maar enkele dingen te noemen, verkeersincidenten, vermissingen (beroep op de gebruiker) en successen op het gebied van de misdaadbestrijding. Maar niet alles verschijnt zomaar online. De politie zeeft en is daarbij niet echt consequent.

Op een recente zondagmorgen was er in Best een incident in of nabij het winkelcentrum Heivelden. Aanhoudend loeiende sirenes, politievoertuigen en een traumahelikopter op een grasveld. Massa kijkers, natuurlijk. Ik besloot op Twitter te kijken, er tevens vanuit gaande dat de regioredactie van de krant, sinds coronatijd altoos digitaal in de weer, dat ook wel zou doen. Ja, de tijd van alerte plaatselijke correspondenten en de methode ‘een vliegende kraai vangt altijd wat’ ligt ver achter ons.

Niet dus. Ik bedoel een melding van de politie op Twitter. Ook niet later op de dag. Aan de andere kant toch mooi dat Politie Oost-Brabant daar (met meer dan 32.000 volgers) een account heeft, waarmee je aan Direct Mail (DM) kunt doen. Een samenvatting van het besprokene:

Politie:

Dit soort informatie mogen wij niet vrijgeven, dit heeft uiteraard alles te maken met de wet op privacy. In zijn algemeenheid kan ik wel vertellen dat een trauma helicopter alleen wordt ingezet bij levensbedreigende situaties waarbij een ambulance alleen niet voldoende is.

Ik:

Jammer, er is sprake van een doorgeslagen privacywetgeving. Kan die info dan niet worden geanonimiseerd? Geldt de regel ook voor informatie van de pers?

Politie:

Dat geldt ook voor de pers.

In de maandagkranten trof ik inderdaad geen bericht over het bedoelde incident aan. Dat is toch niet normaal in gevallen, waarbij een ambulance en/of een traumahelikopter wordt ingezet?

