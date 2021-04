at me in de miniserie (8 afleveringen) van The Serpent, een coproductie van Netflix en de BBC (google even, want het stikt van de beschrijvingen) het meest boeit, afgezien van het verhaal, is de manier waarop de hippietijd van de jaren zeventig in beeld wordt gebracht. Flower Power maar dan andersom, gezien de backpackers die met vleierij van de ‘charmante’ moordenaar en sjacheraar <- in onder meer Thailand en Nepal het loodje leggen.

Drugs, drank, psychedelische toestanden, de kleren, de auto’s, een wonder dat dit allemaal is gelukt in coronatijd. De titel komt van de politie en slaat op de langdurige ongrijpbaarheid van de Franse nog steeds levenslang uitzittende seriemoordenaar. (Ja, het is een zo goed als waargebeurd verhaal.) Wij zouden zeggen: zo glad als een aal. Een serpent is in het Nederlands een akelige vrouw.