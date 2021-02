Op dinsdag 23 februari organiseert de ouderraad van het Kempenhorst College in Oirschot, in samenwerking met onder anderen het Heerbeeck College in Best een online ouderavond van 20.00 tot 21.15 uur. Deze avond is voor alle ouders en verzorgers van jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar in Best en Oirschot. Het thema van de avond is ‘opvoeden in crisistijd’. Het wordt een interactieve avond over opvoeden in deze rare en soms moeilijke tijd.



Drie acteurs van Helder Theater spelen herkenbare situaties. Mediapedagoog Katja Verhagen geeft praktische informatie en tips. De volgende onderwerpen komen aan bod: Impact op pubers, effect op hun ontwikkeling, hoe houd je het gezellig, wat kun je doen als ouder?

De ouderavond vindt online plaats via YouTube. Men kan zich hiervoor aanmelden via www.vobo-thema.nl.

(Bron gemeente Best)

