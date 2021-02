Elfstedenact van Van Kooten en De Bie. Eeuwig geldig.

Peter Stiekema

erdraaid jammer dat het nu zo’n strenge winter wordt, waarin zelfs begin volgende week een Elfstedentocht gehouden had kunnen worden, ware het niet dat ook hier het Coronavirus roet in het eten (of liever, in het ijs) gaat gooien. U zult mij waarschijnlijk niet geloven, maar met Kerstmis heb ik tegen mijn vrouw gezegd dat de Elfstedentocht van 2021 het beste op dinsdag 16 februari gehouden had kunnen worden, ware het niet dat……Ik zag toen deze koude periode al aankomen. Nu het inderdaad hard is gaan vriezen voel ik me eigenlijk een soort Kapper Flink uit Hengelo. Kapper Flink, hoor ik u zeggen. Wie is dat dan in godsnaam?

Je moet al rond 1950 of eerder geboren zijn wil die naam je wat zeggen. Deze kapper voorspelde namelijk het verloop van de bitterkoude winter van 1962/1963 perfect. Ook noemde hij de meest geschikte datum voor het houden van de, zoals later bleek , meest barre Elfstedentocht ooit, gewonnen door Reinier Paping. Hij hield het op 17 januari, toen een weliswaar koude, maar zonnige dag. De tocht der tochten (ik gooi er nog maar eens een cliché tegen aan) werd de achttiende gehouden, toen het weer bar en boos was en een ijskoude noordoosten wind de meeste deelnemers van het ijs blies. Een dag eerder was dus beter geweest.

In ieder geval schreef kapper Piet Flink al op 1 november 1962 een brief aan het bestuur van de Elfstedentocht, dat men zich maar gereed moest maken voor een nieuwe editie op 17 januari. Kapper Flink werd een hype. Hij stond in alle kranten, kwam ook op tv en voorspelde nog veel meer data uit die winter correct. Hij had altijd gelijk. Maar toen de winter uit het land verdwenen was, ergens in maart, kwam er nooit meer een correcte voorspelling uit zijn mond. Zo voorspelde hij een warme zomer met zeker honderd dagen prachtig zomerweer, maar daar kwam geen fluit van terecht. Net zo snel als de aandacht voor de kapper gekomen was verdween hij ook weer.

Nu is het wachten op al die over elkaar heen buitelende actualiteitenrubrieken die zich de komende dagen gaan buigen over het niet doorgaan van (een bijna zekere) Elfstedentocht 2021. Ik schat te beginnen met M van de tamelijk irritante Margriet, (Ze luistert slecht en laat niemand uitpraten). Als eerste gast de onvermijdelijk Erben Wennemars (‘nou nou nou hebben we een echte wi wi winter en ga ga gaat het niet door, ik kan er wel om ja ja janken. Ik laat al deze kelken maar aan mij voorbij gaan. Maar onthoud het maar, op dinsdag 16 februari had de Elfstedentocht gehouden kunnen (moeten?) worden.

