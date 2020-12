Peter Stiekema

ver pakweg drie maanden zijn er Kamerverkiezingen. Dus het is weer tijd voor beloften, die later veelal vals zullen blijken te zijn. Ook de ChristenUnie heeft nu het concept-partijprogramma gepresenteerd en wie dat goed leest kan alleen maar tot de conclusie komen dat de CU een slaatje uit het virus probeert te slaan. Je zou ook kunnen zeggen dat de farizeeërs weer onder ons zijn. Wat is het geval: de CU wil niet meer terug naar het Nederland van voor de Coronacrisis. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Die crisis is nog lang niet voorbij en zal ook wel een groot deel van 2021 in beslag nemen, zo niet nog tot verder in de tijd duren.

Maar desalniettemin moet het roer om, zo schrijft de partij in het conceptprogramma, waarbij in één moeite door de coalitiegenoten VVD en CDA de maat wordt genomen. Lijsttrekker Gert-Jan Segers verwijt hen een gebrek aan idealen. En met die mededeling wacht hij tot drie maanden voor de verkiezingen, eerder nooit een woord over de coalitiegenoten gehoord en altijd slaafs meegestemd met de regeringsmeerderheid. Segers en de zijnen zeggen te willen kiezen voor wat echt telt: betere zorg voor elkaar en voor de schepping (daar komt de schier onvermijdelijke Here weer om de hoek kijken) en een economie die om mensen draait, niet alleen om geld en grote bedrijven.

Om dat te bereiken wil de ChristenUnie onder meer het belastingstelsel wijzigen. De toeslagen moeten volgens de partij worden geschrapt. Daar valt, met het echec van de belastingdienst en de toeslagen in gedachten, wat voor te zeggen. In plaats daarvan moeten huishoudens een belastingkorting kunnen krijgen die afhankelijk is van het aantal personen. Daar zit al een deel van de kneep. De CU-aanhang heeft meestal vier kinderen, maar bij voorkeur meer. Hoe meer kinderen hoe meer geld, derhalve. Segers heeft er meen ik zes, dus dat wordt nog knap ingewikkeld met de coronaregels rond Kerstmis en oud en nieuw. Daar moeten de boa’s maar eens goed gaan controleren.

De partij heeft nog een ander prachtig voorstel. De salarissen van het zorgpersoneel moet omhoog. Pardon? Daar stemde de partij een paar weken geleden toch nog tegen? Ook de inkomens van politieagenten en leraren dienen omhoog te gaan. Regelingen voor mantelzorgers moeten worden verruimd. Voor mensen in de bijstand komen er wat de ChristenUnie betreft 50.000 ‘basisbanen’. Vroeger heetten die banen ‘Melkertbanen’ en er zullen ongetwijfeld nog mensen zijn die zich herinneren hoe dramatisch het met die banen is afgelopen. En met de bedenker ervan, PvdA’er Ad Melkert, eveneens trouwens. Verder staan een verhoging van het minimumloon en het herinvoeren van de basisbeurs in het programma, maar daar zijn meer partijen voor te porren, dus of de CU daar veel succes mee zal behalen, zoals Segers verwacht, kun je betwijfelen. De ChristenUnie heeft nu vijf zetels in de Tweede Kamer en is de kleinste regeringspartij. Segers hoopt op groei en mikt op zeven zetels. “Dat is een mooi bijbels getal.” Tsja, dat wel, maar ik hoop toch dat de Here zulks zal verhoeden.

Dan nog even naar de PvdA. Fractieleider Lodewijk Asscher heeft afgelopen weekeinde zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat is mooi, maar wel veel te laat. Asscher was als minister van Sociale Zaken (van 2012 tot 2017) mede verantwoordelijk voor dit debacle, al houdt hij vol dat hij pas in mei 2019 van de ware gang van zaken op de hoogte raakte, ondanks dat er diverse klachten al veel eerder op zijn bureau belandden. Intussen is er binnen de PvdA gemor over de positie van Asscher. Is hij wel te handhaven als partijleider? Persoonlijk denk ik van niet. Je moet voorkomen dat een partijleider een partijlijder wordt, nietwaar?

