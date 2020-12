Een door een winkelier verzorgde welvoorziene tafel in de Bestse burgerzaal

Samenwerking van de gemeente Best en plaatselijke ondernemers heeft geleid tot een opmerkelijk initiatief in feestmaand december in coronatijd. Kleine cadeautjes liggen deze week nog tot en met vrijdag telkens tussen 13 en 16 uur klaar in de burgerzaal van het gemeentehuis. Om te geven aan bij voorbeeld een buurman die eenzaam is, je (schoon)moeder die vaak voor je kinderen zorgt of iemand anders die je wil laten weten dat hij of zij veel voor je betekent. Dagelijks zijn vijftig cadeautjes beschikbaar. Maar ook hier geldt: op=op.

