Peter Stiekema

et is 24 december 2063. Koning Faroek de Eerste kijkt naar buiten vanuit het raam van zijn paleis Noordeinde. Hij is in 2052 koning Willem-Alexander opgevolgd na een bloedige paleisrevolutie. Het geslacht der Oranjes, waar eigenlijk niemand in Nederland nog blij mee was, gezien de buitenissige levensstijl van de familie, is tot een eind gekomen. En de grootste partij van Nederland de NIP (Nationaal Islamitische Partij, waarin ook DENK en Bij1 zijn opgenomen) wees hem aan als de nieuwe koning. Faroek is een verre neef van de oud-burgemeester van Rotterdam, Achmed Aboutaleb, die overigens in 2049 is overleden aan het coronavirus, dat nog immer voortwoekerde en Nederland ruim 30 jaar in een ijzige greep hield.

Faroek maakt zich zorgen, vooral over groepen witte Nederlanders, blanke mag je niet meer zeggen, die zich schuilhouden in de bossen van de Veluwe en in de hoger gelegen delen van Zuid-Limburg en de aangrenzende heuvels van Ardennen en Eifel. Zij zijn in opstand gekomen tegen zijn bewind en worden gesteund, onder meer met geld en wapens, door de Amerikaanse president Trump, kleinzoon van de president die in 2020 de verkiezingen verloor van Joe Biden. De jonge Trump is minstens even gestoord als zijn opa.

‘Het begint hoe langer hoe meer op een guerrilla te lijken’, zegt Faroek,’ terwijl hij met welbehagen aan zijn sigaar trekt. ‘Ik denk dat het tijd wordt voor politionele acties.’ De term kent hij van de Nederlandse strijd tegen de onafhankelijkheid van Indonesië. ‘We zullen het witte gespuis uitroeien,’ zegt hij hardop.

Ondanks het voortwoekerende virus is de bevolking van Nederland gegroeid tot 20 miljoen inwoners, waarvan naar schatting 42 procent een migratieachtergrond heeft. Er komen steeds meer immigranten uit islamitische landen. Vandaar ook dat de NIP de grootste partij van Nederland is geworden. De NIP heeft alle macht in handen genomen en de christelijke partijen verboden. Hun politieke leiders zijn ondergebracht in concentratiekampen op een speciaal daarvoor aangelegd eiland in het IJsselmeer, de Faroekerwaard. De kerken zijn op last van Faroek gesloten en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Tunahan Kuzu, heeft nauwe relaties aangeknoopt met Turkije, waar Mohammed Erdogan nu al enige jaren de scepter zwaait, nadat zijn vader, voor het leven benoemd, maar niet onsterfelijk, is overleden.

De kerken en synagogen zijn inmiddels verbouwd tot woonhuizen, waar al in de jaren twintig van de eeuw een chronisch gebrek aan was. Het is er in 2063 niet echt beter op geworden. Bovendien is er een groot gebrek aan voedsel, omdat in de jaren ’20 het boerenleven om milieuredenen aan banden werd gelegd onder invloed van partijen als D66, Groen Links en de Partij voor de Dieren. Er werd destijds gerekend op voedselhulp van de Europese Unie, als de nood aan de man mocht komen, maar de EU is in 2030 geïmplodeerd door onderlinge ruzies en naijver. Ook de misdaad tiert welig. Faroek vindt het verschrikkelijk dat het programma Opsporing Verzocht, gepresenteerd door Sylvana Simons, oprichtster van de politieke partij Bij1, zoveel misdadig wit gepeupel bevat. Dat is toch niet langer te tolereren’, zegt hij voor zich uit.

Tot zover dit gruwelijke sprookje, dat waarschijnlijk nooit bewaarheid wordt, maar je weet maar nooit. In ieder geval blijkt uit recente berekeningen van het CBS inderdaad dat Nederland in 2063 20 miljoen inwoners heeft, 2,5 miljoen meer dan nu en dat in 2070 42 procent van de bevolking een niet-westerse immigratieachtergrond heeft.

De komende decennia groeit de bevolking alleen nog door mensen met een migratieachtergrond. Dit jaar had 25 procent van de bevolking zo’n achtergrond, aldus het CBS. Bijna de helft van de mensen met een migratieafkomst is in 2020 in Nederland geboren en had minstens één in het buitenland geboren ouder. Dat blijft in de toekomst zo. Hoe het ook zij, de kans dat ikzelf 2063 nog kan meemaken is niet overdreven groot. In dat jaar zou ik namelijk 112 worden. Op 13 september om precies te zijn en dat speciaal voor degenen die me dan een kaartje willen sturen.

Voorpagina hhBest