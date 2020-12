Peter Stiekema

ugo de Jonge, spotnaam Bokita, naar een gorilla uit Blijdorp, die een jaar of wat geleden ontsnapte, heeft zich teruggetrokken als kandidaat-lijsttrekker en daarmee als absolute voorman van het CDA. Het heet dat hij zich nu helemaal zal concentreren op zijn taken in de Coronabestrijding. Maar wie de afgelopen dagen op NPO-politiek de Kamerdebatten heeft gevolgd over de aanpak van het virus, weet wel beter. Het rommelde, zeg maar gerust donderde, binnen het CDA en ook in het kabinet. En die bijnaam Bokita, die hij kreeg van collega-bewindslieden, is dan ook bepaald geen troetelnaam, maar slaat vooral op het solistisch optreden van De Jonge en zijn bijna stuitende ijdelheid.

Laten we wel wezen, als lijsttrekker was hij nagenoeg onzichtbaar en als minister stapelde hij fout op fout. Eerst geen mondkapjes (want er waren er te weinig, maar dat mochten we niet weten) en nu een verplichting. In de zomermaanden de teugels dermate laten vieren en dan ook nog verbaasd opkijken als het virus in de tweede helft van september weer keihard toeslaat. Curaçao als min of meer veilig aanduiden, waardoor half Nederland alsnog daarheen ging op vakantie, terwijl er nu de noodtoestand is uitgeroepen. En alle terugkerende Nederlanders moeten in quarantaine. Wie gaat dat betalen? De werkgevers? Ja, lekker gemakkelijk, zeg.

Het probleem is dat De Jonge sneller spreekt dan zijn schaduw en meestal voor zijn beurt en dat als je een euro in zijn praatautomaat stopt er voor 50.000 euro gelul uitkomt. Nu zit hij ook nog eens fout met de beschikbaarheid van het virus. Waar hij vorige week aankondigde dat ons land eind december de beschikking zou krijgen over 1 miljoen vaccins en dat in de week van 4 januari begonnen kon worden met inenten, bleken er maar een half miljoen vaccins deze kant uit te komen en aangezien er tweemaal moet worden geënt, is dat goed voor 250.000 personen. Maar er gaat nogal wat mis en er wordt gerekend op een uitval van 20 procent van de vaccins. Dus 200.000 entingen lijkt een aanzienlijk reëler aantal. Dan hebben we nog ongeveer 17.3 miljoen inentingen te gaan, waarvan sommigen twee keer. En daar zijn bij lange na niet voldoende vaccins voor. Op deze manier zijn we nog tot ver in 2022 aan het enten. Ook de manier waarop en door wie zal worden ingeënt is nog volkomen duister. Nee, het is goed dat Hugo zich gaat concentreren op zijn werk als minister van Volksgezondheid, maar of dat echt helpt? Ik waag het te betwijfelen.

Het CDA zit ondertussen met een groot probleem. De Jonge werd weliswaar tot lijsttrekker gekozen, maar had een sterke tegenstander in Pieter Omtzigt, die bijna evenveel stemmen kreeg. Er deden zich bijna Trumpiaanse taferelen voor binnen de Christendemocraten en er was zelfs sprake van een hertelling. Je zou dus verwachten dat Omtzigt de kar gaat trekken. Maar het CDA probeert nu enigszins wanhopig om de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, die zich al in een heel vroeg stadium had teruggetrokken, voor de functie te interesseren. Ook nu maakt hij de indruk er weinig trek in te hebben, maar als het echt niet anders kan en het partijbestuur een dringend beroep op hem zal doen, dan zou hij het misschien wel overwegen.

Afwachten dus, het partijcongres van het CDA dat dit weekeinde zou plaats vinden is inmiddels al uitgesteld. Waarom dan toch niet Pieter Omtzigt? Omtzigt is een uitstekend kamerlid met een groot empathisch vermogen, en dat laatste is misschien tevens zijn zwakke kant. In het belastingschandaal werd hij als het ware meegezogen in de ellende van al die mensen die als misdadigers werden behandeld. Hij trok het zich te veel persoonlijk aan. En ik denk dat een partijvoorzitter zich onafhankelijker moet opstellen en iets meer afstand moet kunnen houden. Maar alle respect voor wat Pieter Omtzigt en Renske Leijten (SP) bereikt hebben met hun doorzettingsvermogen versus de bijna criminele organisatie die Belastingdienst heet. En eerlijk is eerlijk, het CDA heeft verder geen echt geschikte kandidaten.

Fractievoorzitter Heerma is een tamelijk kleurloze figuur en een heel matige debater. Maar misschien weet het CDA nog wel een buitenstaander uit de hoge hoed te toveren, mocht Hoekstra het toch laten afweten.

Ondertussen is het enige coronavrije vakantieplekje in de buurt eigenlijk de Maan. Als je even niet oplet, gaan we dus met zijn allen naar de Maan. Oh jee, de Chinezen zijn van plan er een permanente basis te vestigen. Dan maar krampachtig naar de Veluwe. Virus of geen virus.

