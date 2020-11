Bij de Bestse bibliotheek die tot en met woensdag 18 november gesloten is, bestaat vanaf maandag 9 november de mogelijkheid om telefonisch of via mail bibliotheekmaterialen te bestellen die dan een dag later contactloos afgehaald kunnen worden.

Het werkt zo: ’s morgens tussen 10.00 en 12.00 uur belt u naar de receptie (0499-372609) en geeft u uw bestelling door. Bestellingen kunnen tot 12.00 uur ook gemaild worden naar info@cultuurspoorbest.nl Dan staat de dag erop op een afgesproken tijdstip tussen 14.00 en 16.00 uur bij de oude ingang van de bibliotheek een papieren tas met boeken voor u klaar.

Per bibliotheekabonnement kan men maximaal 4 materialen bestellen, de bieb registreert de materialen op de pas.

Boeken die u in wil leveren kunt u in een speciaal daarvoor neergezette bak deponeren. De bieb neemt ze voor u in. Geen zorgen over boetes want daar is in Best al jaren geen sprake meer van. Regel is wel houd afstand en kom altijd alleen

Het boek Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer is in november 2020 het boek van Nederland Leest. De bibliotheek stelt het gratis ter beschikking aan de leden. Zolang de voorraad strekt kunt u aangeven dit boek bij uw bestelling te willen ontvangen.

