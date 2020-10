De laatste twee maanden van dit jaar exposeert Johan Verwiel in de bibliotheek van Best. Hoofdmoot is een vijftiental gekalligrafeerde en geïllustreerde dierversjes van Trijntje Fop. Daarnaast zijn er houten puzzels te zien die ook ‘het dier’ als inspiratiebron hebben.

Onder het pseudoniem Trijntje Fop publiceerde de toen heel bekende plezierdichter Kees Stip (1913-2001) halverwege de vorige eeuw zijn meestal zesregelige versjes in de Volkskrant.

Johan Verwiel (geboren 1948 in Waalwijk) studeerde aan de kunstacademie in Tilburg, waar hij onder meer les kreeg in diertekenen van Nico Molenkamp en in kalligrafie/lettertekenen van Fons van der Linden. Na het behalen van de akten Tekenen MO-A en B was Verwiel werkzaam in het middelbaar onderwijs als docent tekenen en op de pedagogische academie als docent schrijven.

Naast het illustreren en kalligraferen van versjes heeft Johan Verwiel een aantal puzzels ontworpen en uitgevoerd met ook ‘het dier’ als thema. Kip, konijn, koe, schaap, varken, eend. Het zijn puzzels, gemaakt van berken multiplex. Ze kunnen dienstdoen als kraamvisitecadeautje: de naam van de baby wordt dan op een wimpeltje geschilderd.