Van 26 tot en met 29 oktober zijn er bij CultuurSpoor Best informatieve bijeenkomsten over geheugenverlies. De bijeenkomsten onder de titel Geheugenkracht worden verzorgd door vrijwilligers van Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost-Brabant. Men krijgt informatie over hoe het geheugen werkt en hoe er problemen kunnen ontstaan. Er is bovendien veel ruimte om vragen te stellen en ervaringen en zorgen te delen.

Geheugenkracht vindt plaats van 26 tot en met 29 oktober, van 14.00 uur tot 16.00 uur en deelname is gratis.

De hele maand oktober is er in CultuurSpoor nog de foto-expositie te zien van Freke van der Esch. Zij toont foto’s van mensen uit Oirschot en Best die geconfronteerd werden met dementie en daardoor hun hele leven zagen veranderen.

