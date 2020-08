Edelherten in het Groene Woud. Foto Brabants Landschap

Op 25 augustus koppelt Brabants Landschap twee natuurgebieden aan weerszijden van de Monnikenweg in Best aan elkaar. Daarmee wordt het voor de edelherten en runderen die in Het Groene Woud leven, mogelijk om de weg over te steken. Weggebruikers worden er met borden en drempels op geattendeerd hun snelheid aan te passen (maximaal 30 km/uur). De Monnikenweg is een lokale weg tussen de parallelweg van de A2 en het spoortunneltje ‘De Paljaart’. Het is de enige openbare weg in het leefgebied van de edelherten in Brabant.

Brabants Landschap heeft het leefgebied van de edelherten, in het hart van Het Groene Woud tussen Best, Liempde en Oirschot, met 100 hectare uitgebreid. Daarmee is de Monnikenweg midden in het leefgebied van de edelherten komen te liggen. Aan het begin en eind van de weg liggen brede wildroosters. Ook de runderen die in de Mortelen grazen, steken hier over. De natuurbrug over het spoor is ook onderdeel van deze gebiedsuitbreiding.

Wie in het natuurgebied wil wandelen, kan de auto op de parkeerplaats van Brabants Landschap aan de Liempdsedijk parkeren, aan de andere kant van de spoortunnel. Zet deze niet in de berm van de Monnikenweg. Het voorkomt schade door overstekende dieren en de grote draaipoort naast de wildroosters, bedoeld voor ruiters en menners, mag niet geblokkeerd worden.