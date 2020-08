Peter Stiekema

en vraagje voor u, lezer. Wat is het gevaarlijkste virus ter wereld? Ha, ik hoor u zeggen, het coronavirus natuurlijk. Helaas denk ik dat u het dan fout heeft. Het gevaarlijkste virus ter wereld is de mensheid. Deze eeuw woekert dit virus van dik zeven miljard cellen naar pakweg 14 miljard.

Het menselijk virus ruimt alles op wat het in de weg zit, dieren sterven uit, zoals ijsberen, tijgers, olifanten, leeuwen maar ook veel insectensoorten. Als er te veel varkens op de Veluwe zitten, dan schieten we ze gewoon massaal af. Wouden die in rook opgaan in Australië, het Amazonegebied, de VS, Siberië. Enige vorm van respect voor elkaar en de natuur is ver te zoeken.

Het houdt maar niet op. Dan vergeten we nog de cellen van het menselijk virus die elkaar uitmoorden in oorlogen, revoluties en andere slachtpartijen. Volkerenmoord is nooit ver weg. En pas op, wellicht uw kinderen, maar zeker uw kleinkinderen zullen dit nog meemaken. Is er in 2100 nog voedsel genoeg of beginnen we elkaar op te peuzelen? Niemand die het antwoord weet. Geen mens ook die weet hoe dit probleem opgelost kan worden. Geen of veel minder kinderen op de wereld zetten lijkt dringend geboden, maar dat is kennelijk nog niet zo eenvoudig. Leg dat onze gristelijke partijen maar eens uit. Misschien helpt het coronavirus een handje, maar dat is er waarschijnlijk (nog?) niet krachtig genoeg voor.

Ondertussen gaat het leven in coronatijd gewoon door. Er wordt her en der gefeest alsof er niets aan de hand is. Voetballers hangen juichend om elkaars nek als er gescoord wordt en hun supporters evenzo. Mensen storten zich als lemmingen in de vakantiefiles naar de Noordzee of naar gebieden met code oranje, zoals in Spanje, Kroatië, België enzovoorts. Zaterdag stond er aan de grens tussen Slovenië en Kroatië (Oranje) een file van zes uur. Ga er maar inzitten, in die hitte. Kuddegedrag om straks tegen de buurman trots te kunnen zeggen dat ze in de file gezeten hebben in een hitte van plus 35 graden in de schaduw. En volgend weekeinde is het weer precies hetzelfde.

Verstandig zijn de mensen die hun vakantie zoveel mogelijk in de buurt vieren. In plaatsen als Rundumhausen, Hintergarten, Tuinesië, Elsloo haut sur Meuse, of desnoods Balkonië en Housetralië. Maar dan krijg je weer zo’n gruwelijk hete week, die ook nu weer voor de deur staat en dan stort je je toch weer in de file om de zee, of meren en plassen op te zoeken, die je waarschijnlijk niet zult bereiken omdat die plekken ook al vol zitten met vakantiegangers.

Maar blijf je in ieder geval beschermen tegen corona, doe voor alle zekerheid een mondkapje om. Denk aan dit nieuwe spreekwoord, zo net door mij verzonnen: ‘Beter een kapje voor de mond, dan het virus aan je kont.’

Voorpagina hhBest