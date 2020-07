Best heeft wel enkele bijzondere monumenten, maar geen kasteel. Buurgemeente Sint-Oedenrode heeft er twee: Henkenshage en Dommelrode, het laatste tot voor kort gemeentehuis (voordat Rooi onderdeel werd van Meierijstad). Dommelrode is helaas ingebouwd door een ‘moderne’ woonwijk, voor Henkenshage geldt gelukkig het omgekeerde dankzij de ligging in een park dat in de negentiende eeuw is ontworpen door de beroemde tuinarchitect Springer, en gerestaureerd.

Henkenshage heeft iets Eftelingachtigs. Op Wikipedia wordt het dan ook ‘een kasteelachtig gebouw’ genoemd. Maar het heeft een rijke geschiedenis. Onder anderen nazaten van de beroemde vestingbouwer Menno van Coehoorn hebben er gewoond. Het interieur refereert daar aan. Mocht men zich afvragen, wat de functie is van de tegels op het talud van de slotgracht (vol waterlelies), we weten het niet. Maar we vonden het wel een plaatje waard.