Het familiewapen van Piet Hein.

Een vogeltje (Pietje) op een om-

heining! Er was altijd wel een gek in de familie, die iets voorstelde, of

zich Bekende Nederlander avant la

lettre waande, die vond dat er

naar analogie van de adel een

wapen moest komen. Onze familie

had er vanuit de negentiende eeuw

ook een. Mijn vader spotte: ‘Een

schele duif in een boekweitveld’.

Bron afbeelding: Wikipedia.

oen er nog geen kranten waren, of de gewone man die niet kon betalen, werd het nieuws verspreid door straatzangers. Een bekend voorbeeld in Brabant is De moord van Raamsdonk. Het kan best zijn, dat het lied over Piet Hein en zijn verovering van de Spaanse zilvervloot (1628) op die manier is ontstaan. Het begon immers zo: ‘Heb je wel gehoord van de zilleveren vloot, de zilleveren vloot van Spanje?’

Nou ja, Piet Hein was intussen wel verzekerd van (tzt) een praalgraf in de Oude Kerk in Delft en in 1870 volgde het inmiddels omstreden standbeeld in zijn geboorteplaats Delfshaven. Het liedje, Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein – Zijn daden benne groot enz. leerden wij op de lagere school, al hadden wij als Brabanders met de Hollanders en hun via kolonialisme verkregen Gouden Eeuw niets te maken, laat staan dat we ervan meeprofiteerden.

Piet Hein mag dan als koloniaal bezig zijn geweest, hij was, dat staat vast, tegen de slavernij. Wat ‘n wonder, hij had immers zelf geketend in een Spaans schip gezeten.

En dat liedje, dat heeft Peter van Anrooy in 1900 nog geïnspireerd tot een symfonisch werk, de Piet Hein Rapsodie, nog af en toe gespeeld door onze orkesten.

