Sinds vandaag ligt bij de gemeente Best het ontwerpbestemmingsplan ‘ondergronds maken 150 KV-lijn Tilburg-Oirschot-Best’ zes weken ter inzage. In deze periode kan men een zienswijze indienen.

TenneT is voornemens op dinsdag 7 en donderdag 9 juli (resp. Van der Valk, Tilburg en De Marode Oirschot/Spoordonk) informatieavonden te houden. Of dit moment is nog niet bekend of het mogelijk is om dit fysiek te organiseren. Anders vindt het waarschijnlijk digitaal plaats. Het kaartje hiernaast geeft globaal het nieuwe tracé (stippeltjes) aan.

Meer informatie: https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/tilburg-noord-best/

