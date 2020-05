Drukker dan met Pasen in de buitengebieden van Best en Oirschot. De politie hield aan de Eindhovensedijk een stel wildcrossers staande. De aanduiding ‘stiltegebied’ op het landgoed Baest is betrekkelijk. Sinds de sloop van de Kattenburgse Brug over het Wilhelminakanaal, bijna tien jaar geleden, wordt deze zandweg veel gebruikt door vooral plaatselijk verkeer.

Situatie Coronavirus per 4 mei 2020, 14:02 uur:

Best, ca. 30.000 inwoners:

Het aantal Coronapatiënten uit Best dat is opgenomen (geweest) in een ziekenhuis is 31 (+0 sinds 13 april). Dit is 30% van het door RIVM vermelde aantal per 100.000 inwoners.



Negen overledenen

Een Vandaag publiceerde op 23 april dit <- overzichtje. ‘Met aantal opnames gisteren’ wordt kennelijk de stand op dat moment aangeduid.

Nederland, eveneens ontleend aan RIVM:

Positief geteste personen 40.770* (+199)

Ziekenhuisopnames 11.037 (+42)

Overleden personen 5.082** (+26)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

