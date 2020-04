De Belgische grens bij Poppel is vandaag gewoon open. Douane noch politie te bekennen. De brandstofpomphouder, die zijn handel speciaal voor de Nederlanders pal tegen de grens (aangeduid door het blauwe bordje achter het hek rechtsonder) heeft gebouwd, heeft zijn winkel gesloten maar het tanken kan met de pinpas betaald worden. Euro 95 € 1,15/L tegen € 1,44 (merkbenzine) in Nederland. Normaal is het hier aanschuiven voor mensen uit Tilburg en omgeving, zeker in het weekeinde. Nu schijnt niemand het te weten.

Situatie Coronavirus per 15 april 2020, 14:37 uur:

Best, ca. 30.000 inwoners:

Het aantal Coronapatiënten uit Best dat is opgenomen (geweest) in een ziekenhuis is 31 (+0 sinds 13 april). Dit is 30% van het door RIVM vermelde aantal per 100.000 inwoners.

Nederland, eveneens ontleend aan RIVM:

Positief geteste personen 28.153* (+734) Ziekenhuisopnames 9.127 (+188) Overleden personen 3.134** (+189)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Blader door de rubriek Best op hhBest — Voorpagina hhBest