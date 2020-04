De isolatiepost van de huisartsen in Best.

Situatie Coronavirus per 14 april 2020, 14:00 uur:

Best, ca. 30.000 inwoners:

Het aantal Coronapatiënten uit Best dat is opgenomen (geweest) in een ziekenhuis is 31 (+0 sinds 13 april). Dit is 30% van het door RIVM vermelde aantal per 100.000 inwoners.

Nederland, eveneens ontleend aan RIVM:

Positief geteste personen 27.419* (+868) Ziekenhuisopnames 8.939 (+210) Overleden personen 2.945** (+122)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.