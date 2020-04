Caharinaziekenhuis Eindhoven. Als op zondag.

Situatie Coronavirus per 11 april 2020, 13:52 uur:

Best:

Het aantal Coronapatiënten uit Best dat is opgenomen (geweest) in een ziekenhuis is 30. Dit is 30% van het door RIVM vermelde aantal per 100.000 inwoners. Door correcties achteraf in het systeem van RIVM kunnen wijzigingen optreden. (Tot en met 10 april was het aantal in Best 25.)

Nederland, eveneens ontleend aan RIVM:

Positief geteste personen 24.413* (+1.316) Ziekenhuisopnames 8.386 (+189) Overleden personen 2.643** (+132)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

