Situatie Coronavirus per 8 april 2020, 13:55 uur:

Best:

Het aantal Coronapatiënten uit Best dat is opgenomen (geweest) in een ziekenhuis is 25 (+ 1 sinds 4 april). Dit is 30% van het door RIVM vermelde aantal per 100.000 inwoners.

Nederland:



Vandaag zijn er volgens RIVM 308 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 147 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Brabant:

In Nederland zijn tot nu tot 20.549 bevestigde besmettingen gemeld. De meeste mensen die positief zijn getest op het nieuwe Coronavirus wonen in Noord-Brabant. Bijna een kwart van het totaal aantal bevestigde besmettingen in Nederland betreft inwoners van Noord-Brabant (4.799 bevestigde besmettingen).

